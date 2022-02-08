Зеленский встретился с главами МИД Австрии, Словакии и Чехии

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Киев • УНН

 • 16677 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию с министрами иностранных дел Чехии Яном Липавским, Австрии Александром Шалленбергом и Словакии - Иваном Корчоком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Президента.

Детали

Президент ознакомил руководителей внешнеполитических ведомств с ситуацией в сфере безопасности и инициативами Украины по активизации Минского процесса и работы в Нормандском формате.

“Очень важно, что вы посетили зону проведения ООС и лично ознакомились с ситуацией на месте”, — подчеркнул Зеленский.

Министры выразили единодушную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнули на полном и беспрекословном праве нашей страны самостоятельно определять пути обеспечения собственной безопасности и выбирать оборонительные союзы.

Президент положительно отметил факт сохранения полноценного дипломатического присутствия Чехии, Австрии и Словакии в Киеве и то, что эти государства воздержались от эвакуации семей дипломатов.

Также он подчеркнул важность углубления экономической интеграции между Украиной и Европейским Союзом и расширение доступа украинских товаров на рынок ЕС, в частности с использованием возможностей обновления торговой части Соглашения об ассоциации.

Липавский, Шалленберг и Корчок высказали единодушное мнение о том, что безопасность Украины неотделима от безопасности Европы, и без достижения мира в Украине невозможно достичь стабильности на континенте.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в Киеве переговоры с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом, во время которых они обсудили побуждение РФ к деэскалации и активизацию Нормандского формата.

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