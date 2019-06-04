Зеленський зустрівся з Генсеком НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі зустрівся з Генеральним Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передає кореспондент УНН.
Так, колеги тиснули один одному руки протягом 15 секунд, після чого відправились на зустріч за закритими дверима.
Зазначимо, раніше Президент Зеленський після прибуття у Брюссель провів зустріч з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером.
Як повідомляв УНН, в АП заявили, що візит Президента України Володимира Зеленського до Брюсселя матиме на меті продемонструвати спрямування зовнішньої політики України.