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Зеленський зустрівся із Патроном: разом погасили марку на честь собаки-сапера

Київ • УНН

 • 223660 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Сьогодні Укрпошта випустила у продаж марку "Пес Патрон". В Ірпені Київської області відбулося  погашення марки за участі самого собаки-сапера та президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram глави держави та гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського.

Зеленський зустрівся із Патроном: разом погасили марку на честь собаки-сапера

Цитата

"Перший раз за тривалий час побував на першому дзвонику в Ірпінськоі школі, де разом з Президентом, Патроном та супер позитивними першокласниками запустили марку "Пес Патрон", – написав Смілянський.

Деталі

Тираж нових марок – 1 млн аркушів. Окрім того, доступні листівки, конверти "Перший день" та художні конверти.

Обмеження: у відділеннях та онлайн можна придбати не більше ніж 5 маркових аркушів, 5 листівок, 5 художніх конвертів, а також тільки у відділеннях до 2 конвертів "Перший день" на одне замовлення.

Нагадаємо

До Дня Незалежності в Україні випустили марку "Вільні, Незламні, Непереможні".

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