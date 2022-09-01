Зеленський зустрівся із Патроном: разом погасили марку на честь собаки-сапера

Нагадаємо
До Дня Незалежності в Україні випустили марку "Вільні, Незламні, Непереможні".
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Сьогодні Укрпошта випустила у продаж марку "Пес Патрон". В Ірпені Київської області відбулося погашення марки за участі самого собаки-сапера та президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram глави держави та гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського.
Цитата
"Перший раз за тривалий час побував на першому дзвонику в Ірпінськоі школі, де разом з Президентом, Патроном та супер позитивними першокласниками запустили марку "Пес Патрон", – написав Смілянський.
Деталі
Тираж нових марок – 1 млн аркушів. Окрім того, доступні листівки, конверти "Перший день" та художні конверти.
Обмеження: у відділеннях та онлайн можна придбати не більше ніж 5 маркових аркушів, 5 листівок, 5 художніх конвертів, а також тільки у відділеннях до 2 конвертів "Перший день" на одне замовлення.
Нагадаємо
До Дня Незалежності в Україні випустили марку "Вільні, Незламні, Непереможні".