Зеленский встретился с Патроном: вместе погасили марку в честь собаки-сапера

Цитата

"Первый раз за длительное время побывал на первом звонке в Ирпенской школе, где вместе с Президентом, Патроном и супер положительными первоклассниками запустили марку "Пес Патрон", – написал Смелянский.

Детали

Тираж новых марок – 1 млн листов. Кроме того, доступны открытки, конверты "Первый день" и художественные конверты.

Ограничения: в отделениях и онлайн можно приобрести не более 5 марковых листов, 5 открыток, 5 художественных конвертов, а также только в отделениях до 2 конвертов "Первый день" на один заказ.