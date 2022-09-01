Зеленский встретился с Патроном: вместе погасили марку в честь собаки-сапера

Напомним
Ко Дню Независимости в Украине выпустили марку "Свободные, Несокрушимые, Непобедимые".
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Сегодня Укрпочта выпустила в продажу марку "Пес Патрон". В Ирпене Киевской области состоялось погашение марки с участием самой собаки-сапера и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства и гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского.
Цитата
"Первый раз за длительное время побывал на первом звонке в Ирпенской школе, где вместе с Президентом, Патроном и супер положительными первоклассниками запустили марку "Пес Патрон", – написал Смелянский.
Детали
Тираж новых марок – 1 млн листов. Кроме того, доступны открытки, конверты "Первый день" и художественные конверты.
Ограничения: в отделениях и онлайн можно приобрести не более 5 марковых листов, 5 открыток, 5 художественных конвертов, а также только в отделениях до 2 конвертов "Первый день" на один заказ.
Напомним
Ко Дню Независимости в Украине выпустили марку "Свободные, Несокрушимые, Непобедимые".