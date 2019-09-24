Зеленський зустрівся із генсеком НАТО: подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом на полях #UNGA2019, передає УНН із посиланням на повідомлення Володимира Зеленського в його офіційному Telegram-каналі.
"Зустрівся з Єнсом Столтенбергом на полях #UNGA2019. Для нас дуже важливий візит Північноатлантичної ради НАТО до України наприкінці жовтня", - написав Зеленський.
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Президент наголосив, що "ми продовжимо активну взаємодію з Альянсом щодо реалізації структурних реформ у секторі безпеки та оборони згідно зі стандартами НАТО".
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у вівторок взяв участь у відкритті 74-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.