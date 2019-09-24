Президент взяв участь у відкритті 74-ї сесії Генасамблеї ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вівторок взяв участь у відкритті 74-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Офісу Президента.
“Президент України взяв участь у відкритті 74-ї сесії Генасамблеї ООН. Впродовж наступних днів у Нью-Йорку у Володимира Зеленського заплановано насичений графік двосторонніх зустрічей, а також спілкування з бізнес-колами, бондхолдерами та інвесторами”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Зеленський перебуває у США з робочим візитом з метою участі в 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН.