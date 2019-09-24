Президент принял участие в открытии 74-й сессии Генассамблеи ООН

“Президент Украины принял участие в открытии 74-й сессии Генассамблеи ООН. В течение следующих дней в Нью-Йорке у Владимира Зеленского запланирован насыщенный график двусторонних встреч, а также общения с бизнес-кругами, бондхолдерамы и инвесторами”, — говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Зеленский находится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.