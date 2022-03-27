Зеленський: знищили свободу слова у своїй державі намагаються зруйнувати сусідню країну
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У своєму черговому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що в росії знищили свободу слова у своїй державі намагаються зруйнувати сусідню країну. Про це повідомляє УНН.
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Володимир Зеленський, що у росії "переполошилися" через інтервʼю російським журналістам.
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"Коли журналісти вже готувалися до публікації нашого інтервʼю – а ми говорили з ними сьогодні вдень, – російське цензурне відомство вийшло з погрозою. Так і написали – вимагають відмовитися від публікації розмови. Це було б смішно, якби не було так трагічно.
Знищили свободу слова у своїй державі, намагаються зруйнувати сусідню державу. Зображають себе глобальним гравцем. А самі при цьому бояться відносно короткої розмови з кількома журналістами.
Що ж, якщо така реакція, значить, ми все правильно робимо, значить, вони нервують. Мабуть, побачили, що у їхніх громадян виникає дедалі більше запитань до стану справ у їхній державі", - заявив Глава держави.
Контекст
27 березня головний редактор "Дождя" Тихон Дзядко, головний редактор "Медузи" Іван Колпаков, спецкор "Комерсанта" Володимир Соловйов та письменник Михайло Зигар за участю головного редактора "Нової газети" Дмитра Муратова взяли інтерв'ю у Зеленського.
Нагадаємо
Сьогодні роскомнагляд зажадав від російських ЗМІ не публікувати інтерв'ю із Зеленським.