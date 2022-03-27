Зеленский: уничтожившие свободу слова в своем государстве пытаются разрушить соседнюю страну

Детали

Владимир Зеленский, что в россии "переполошились" из-за интервью российским журналистам.

Цитата

"Когда журналисты уже готовились к публикации нашего интервью - а мы говорили с ним сегодня днем, - российское цензурное ведомство вышло с угрозой. Так и написали - требуют отказаться от публикации разговора. Это было бы смешно, если бы не было так трагично.

Уничтожили свободу слова в своем государстве, пытаются разрушить соседнее государство. Изображают себя глобальным игроком. А сами при этом боятся относительно короткого разговора с несколькими журналистами.

Что ж, если такая реакция, значит, мы все правильно делаем, значит, они нервничают. Видимо, увидели, что у их граждан возникает все больше вопросов к положению дел в их государстве", - заявил Глава государства.

Контекст

27 марта главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко, главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, спецкор "Коммерсанта" Владимир Соловьев и писатель Михаил Зыгарь с участием главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова взяли интервью у Зеленского.

Напомним

Сегодня роскомнадзор потребовал от российских СМИ не публиковать интервью с Зеленским.