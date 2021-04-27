Зеленський зібрався з'їздити на передову до військових біля окупованого Криму

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 • 21092 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поїхав на Херсонщину, у планах візиту - візит на передові позиції українських військових на тимчасовій адмінмежі з окупованим Кримом. Про це УНН повідомили в Офісі Президента.

Цитата:

"Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Херсонської області. Глава держави відвідає передові позиції українських військових на тимчасовій адмінмежі з окупованим Кримом, де ознайомиться з оперативною обстановкою та поспілкується з військовослужбовцями", - повідомили у пресслужбі.

Деталі

Як очікується, у Херсоні Президент проведе нараду щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримським півостровом, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Одеській та Миколаївській областях.

Контекст

Це відбувається на тлі неспокійної ситуації у Чорноморському регіоні. Російська Федерація оголосила про закриття до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань. Захід реагував на це критично.

Водночас, за даними британських ЗМІ, у травні два корабля ВМС Великої Британії відправляться в Чорне море - це було оголошено на тлі недавнього зростання напруженості між Росією і Україною. США раніше відмовилися відправляти сюди два кораблі, захід яких був запланований на кінець квітня - початок травня. Тепер США відправляють сюди патрульний катер.

Тим часом, за повідомленням російських ЗМІ, російські військові заявили, що після навчань в окупованому Криму залишили в Чорному морі два великі десантні кораблі Північного флоту РФ — "Александр Отраковский" і "Кондопога".

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