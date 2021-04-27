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Зеленский собрался съездить на передовую к военным у оккупированного Крыма

Зеленский собрался съездить на передовую к военным у оккупированного Крыма

Киев  •  УНН

 • 21086 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поехал в Херсонской область, в планах визита - посещение передовых позиций украинских военных на временной админчертре с оккупированным Крымом. Об этом сообщили УНН в Офисе Президента.

Цитата:

"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Херсонскую область. Глава государства посетит передовые позиции украинских военных на временной админчерте с оккупированным Крымом, где ознакомится с оперативной обстановкой и пообщается с военнослужащими", - сообщили в пресс-службе.

Детали

Как ожидается, в Херсоне Президент проведет совещание по ситуации с безопасностью на административной черте с временно оккупированным Крымским полуостровом, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях.

Контекст

Это происходит на фоне неспокойной ситуации в Черноморском регионе. Российская Федерация объявила о закрытии до октября 2021 года части акватории Черного моря для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. Запад реагировал на это критично.

В то же время, по данным британских СМИ, в мае два корабля ВМС Великобритании отправятся в Черное море - это было объявлено на фоне недавнего роста напряженности между Россией и Украиной. США ранее отказались отправлять сюда два корабля, заход которых был запланирован на конец апреля - начало мая. Теперь США отправляют сюда патрульный катер.

Между тем, по сообщению российских СМИ, российские военные заявили, что после учений в оккупированном Крыму оставили в Черном море два больших десантных корабля Северного флота РФ - "Александр Отраковский" и "Кондопога".

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