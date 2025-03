США перекинули в Чорне море патрульний катер Hamilton

Цитата:

"USCGC Hamilton (з берегової охорони США - ред.) почав перехід в північному напрямку до Чорного моря після роботи з USS Roosevelt з військово-морського флоту США в Егейському морі. Hamilton буде працювати з союзниками і партнерами по НАТО в регіоні", - вказується в повідомленні у Twitter.

Що було раніше

Російська Федерація оголосила про закриття до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань. Захід реагував на це критично.

Водночас, за даними британських ЗМІ, у травні два корабля ВМС Великої Британії відправляться в Чорне море - це було оголошено на тлі недавнього зростання напруженості між Росією і Україною. США раніше відмовилися відправляти сюди два кораблі, захід яких був запланований на кінець квітня - початок травня.

Тим часом, за повідомленням російських ЗМІ, російські військові заявили, що після навчань в окупованому Криму залишили в Чорному морі два великі десантні кораблі Північного флоту РФ — "Александр Отраковский" і "Кондопога".

BREAKING:@USCG Cutter Hamilton begins its north bound straits transit into the #BlackSea, after working with @USNavy #USSRoosevelt in #AegeanSea. Hamilton will be working with @NATO Allies & partners in the region. #Triservicemaritimestrategyhttps://t.co/mIExoN8qlD pic.twitter.com/VIPLsrMSyC

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) April 27, 2021