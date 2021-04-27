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США перебросили в Черное море патрульный катер Hamilton

США перебросили в Черное море патрульный катер Hamilton

Киев  •  УНН

 • 31264 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Патрульный катер береговой охраны США Hamilton перебрасывают в Черное море. Об этом говорится в сообщении 6-го флота ВМС США, передает УНН.

Цитата:

"USCGC Hamilton (из береговой охраны США - ред.) начал переход в северном направлении к Черному морю после работы с USS Roosevelt из военно-морского флота США в Эгейском море. Hamilton будет работать с союзниками и партнерами по НАТО в регионе", - указывается в сообщении в Twitter.

Что было ранее

Российская Федерация объявила о закрытии до октября 2021 года части акваторий Черного моря для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. Запад реагировал на это критично.

В то же время, по данным британских СМИ, в мае два корабля ВМС Великобритании отправятся в Черное море - это было объявлено на фоне недавнего роста напряженности между Россией и Украиной. США ранее отказались отправлять сюда два корабля, заход которых был запланирован на конец апреля - начало мая.

Между тем, по сообщению российских СМИ, российские военные заявили, что после учений в оккупированном Крыму оставили в Черном море два больших десантных корабля Северного флота РФ - "Александр Отраковский" и "Кондопога".

BREAKING: @USCG Cutter Hamilton begins its north bound straits transit into the #BlackSea , after working with @USNavy #USSRoosevelt in #AegeanSea . Hamilton will be working with @NATO Allies & partners in the region. #Triservicemaritimestrategy https://t.co/mIExoN8qlD pic.twitter.com/VIPLsrMSyC

- US Naval Forces Europe-Africa / US Sixth Fleet (@USNavyEurope) April 27, 2021

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