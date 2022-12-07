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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Зеленський зібрав Ставку: обговорили відновлення енергосистеми України

Зеленський зібрав Ставку: обговорили відновлення енергосистеми України

Київ • УНН

 • 758915 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Сьогодні президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого обговорили відновлення енергетичної системи України. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт глави держави.

Цитата

"Учасники Ставки заслухали інформацію про перебіг відновлення енергетичної системи України", – ідеться у повідомленні.

Про що ще говорили

Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на передовій та забезпечення військових озброєнням і боєприпасами.

Крім того, розглянули наступні кроки щодо зменшення бойових можливостей російської армії.

Додамо

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувачі військ оперативних напрямків, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що для повного відновлення енергосистеми України потрібно від 2,5 до трьох років. 

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