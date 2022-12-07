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Зеленский собрал Ставку: обсудили возобновление энергосистемы Украины

Зеленский собрал Ставку: обсудили возобновление энергосистемы Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Сегодня президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которого обсудили возобновление энергетической системы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.

Цитата

"Участники Ставки заслушали информацию о ходе восстановления энергетической системы Украины", – говорится в сообщении.

О чем еще говорили

Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на передовой и обеспечении военных вооружением и боеприпасами.

Кроме того, рассмотрели следующие шаги по уменьшению боевых возможностей российской армии.

Добавим

В заседании приняли участие: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующие войсками оперативных направлений, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Напомним

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что для полного восстановления энергосистемы Украины нужно от 2,5 до трех лет.

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