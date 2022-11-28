Зеленський зібрав Ставку: обговорили розгортання "Пунктів незламності"

Нагадаємо
Кияни скаржаться на роботу "Пунктів незламності", тому їх збираються проінспектувати.
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого обговорили темпи розгортання "Пунктів незламності", де громадяни можуть зігрітися та зарядити гаджети. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт глави держави.
Цитата
"Було обговорено забезпечення громадян зв’язком та доступом до тепла, проаналізовано темпи розгортання "Пунктів незламності" у країні", – ідеться у повідомленні.
Про що ще говорили
Головнокомандувач ЗСУ і командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронтах, а також дії сил оборони з деокупації українських територій.
Керівники розвідки розповіли про найближчі плани ворога – погодили шляхи реагування на можливі виклики, пов’язані з діями армії рф.
Крім того, обговорили перебіг відновлення енергетичної системи та її захист від імовірних російських атак.
У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувачі військ оперативних напрямків, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.
Нагадаємо
Кияни скаржаться на роботу "Пунктів незламності", тому їх збираються проінспектувати.