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Зеленський заявив, що Україна домовилася з деякими державами про системи ППО на зиму

Зеленський заявив, що Україна домовилася з деякими державами про системи ППО на зиму

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Україна домовилася про надання деякими державами систем ППО на зиму. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Одесі, передає УНН.

Цитата

«До деяких держав ми звертаємось, щоб нам надали (системи ППО – ред.) навіть на зиму, на зимовий період деякі системи, тому що їх у них мало і говоримо про такі комбіновані речі. Тобто є системи, які до нас прийдуть і будуть у нас, а є такі системи, які ми знайшли, щоб взяти їх на зимовий період», - повідомив Зеленський.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "є нове рішення Нідерландів для посилення української ППО". Прем’єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рютте уточнив, що йдеться про передачу Україні додаткових ракет для Patriot.

Українські Національні Новини

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