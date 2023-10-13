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Зеленский заявил, что Украина договорилась с некоторыми государствами о системах ПВО на зиму

Зеленский заявил, что Украина договорилась с некоторыми государствами о системах ПВО на зиму

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Украина договорилась о предоставлении некоторыми государствами систем ПВО на зиму. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Одессе, передает УНН.

Цитата

«К некоторым государствам мы обращаемся, чтобы нам предоставили (системы ПВО – ред.) даже на зиму, на зимний период некоторые системы, потому что их у них мало и говорим о таких комбинированных вещах. То есть системы, которые к нам придут и будут у нас, а есть такие системы, которые мы нашли, чтобы взять их на зимний период», - сообщил Зеленский.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "есть новое решение Нидерландов для усиления украинской ПВО". Премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте уточнил, что речь идет о передаче Украине дополнительных ракет для Patriot.

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