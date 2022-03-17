Зеленський заявив, що Росія "вже перетнула всі червоні лінії"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Росія вже перетнула "всі червоні лінії", сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Лестеру Холту на NBC у середу ввечері. Про це повідомляє УНН.
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На запитання Холта, чи буде хімічна атака з боку Росії червоною лінією, яка спонукає Сполучені Штати активніше залучатися до бойових дій, Зеленський сказав: «Я вважаю, що росіяни вже перетнули всі червоні лінії, коли почали обстрілювати мирних жителів.
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"Росія вже вбила понад 100 дітей. Я не розумію значення червоних ліній. Чого ще чекати? Щоб росіяни дозволили вбити 200, 300 або 400 дітей?" - сказав Володимир Зеленський.
Президент сказав, що українці непереможні, і якщо росіяни захоплять Київ, вони не зможуть завоювати народ України.
"Серце назавжди залишиться з українцями", – сказав він. Зеленський також зазначив, що переговори між Україною та Росією все ще тривають, але важкі.
Нагадаємо
Володимир Зеленський заявив, що держава відновить кожному українцеві втрачене житло, яке було знищене під час війни