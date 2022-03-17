Зеленский заявил, что Россия "уже пересекла все красные линии"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Россия уже перешла "все красные линии", сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Лестеру Холту на NBC в среду вечером. Об этом сообщает УНН.
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На вопрос Холта, будет химическая атака со стороны России красной линией, которая побуждает Соединенные Штаты активнее привлекаться к боевым действиям, Зеленский сказал: "Я считаю, что русские уже пересекли все красные линии, когда начали обстреливать мирных жителей.
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"Россия уже убила более 100 детей. Я не понимаю значения красных линий. Чего еще ждать? Чтобы россияне разрешили убить 200, 300 или 400 детей?"- Сказал Владимир Зеленский.
Президент сказал, что украинцы непобедимы, и если русские захватят Киев, они не смогут завоевать народ Украины.
"Сердце навсегда останется с украинцами", - сказал он. Зеленский также отметил, что переговоры между Украиной и Россией все еще продолжаются, но тяжелые.
Напомним
Владимир Зеленский заявил, что государство восстановит каждому украинцу утраченное жилье, которое было уничтожено во время войны