Зеленський заявив, що обрав нового посла України в США
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Посла України в Сполучених Штатах Америки вже обрано. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.
"Людина обрана. Людина з досвідом. Людина дипломат, яка добре знає Сполученні Штати, я думаю буде призначена найближчим часом", - заявив Зеленський.
Як повідомляв УНН, 19 липня Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади 11 українських дипломатів, серед яких був посол України в США Валерій Чалий.
Раніше Зеленський ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України. Вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу.