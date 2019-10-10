Зеленский заявил, что выбрал нового посла Украины в США

"Человек выбран. Человек с опытом. Человек дипломат, который хорошо знает Соединенные Штаты, я думаю, будет назначен в ближайшее время", - заявил Зеленский.

Как сообщал УНН, 19 июля Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности 11 украинских дипломатов, среди которых был посол Украины в США Валерий Чалый.

Ранее Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины. Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру.