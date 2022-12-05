Зеленський заявив, що міжнародні партнери не давали Україні розвіддані про напад росії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Україна не отримувала від міжнародних партнерів жодних конкретних розвідданих щодо нападу росії. Про це в інтерв’ю Financial Times повідомив президент Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
За словами Зеленського, незважаючи на публічні попередження міжнародних офіційних осіб, Україні ніколи не надавали розвідувальних даних щодо майбутнього нападу росії, на основі яких військово-політичне керівництво могло б побудувати план захисту.
Цитата
"Нам ніхто не показував конкретних матеріалів, які б говорили, що вони (напади – ред.) будуть з того чи іншого напрямку", – сказав президент.
Нагадаємо
Як заявляв у червні радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, розвідувальні дані свідчили про те, що росія готувалася напасти на Україну впродовж останнього року.
Він зазначив, що розвідка повідомляла про велике скупчення російських військ і про їхнє інтенсивне пересування.