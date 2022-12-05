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Зеленский заявил, что международные партнеры не давали Украине разведданные о нападении россии

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Украина не получала от международных партнеров никаких конкретных разведданных по поводу нападения россии. Об этом в интервью Financial Times сообщил президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, несмотря на публичные предупреждения международных официальных лиц, Украине никогда не предоставляли разведывательные данные о предстоящем нападении россии, на основе которых военно-политическое руководство могло бы построить план защиты.

Цитата

"Нам никто не показывал конкретных материалов, которые бы говорили, что они (нападения – ред.) будут по тому или иному направлению", – сказал президент.

Напомним

Как заявлял в июне советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, разведывательные данные свидетельствовали о том, что россия готовилась напасть на Украину в течение последнего года.

Он отметил, что разведка сообщала о большом скоплении российских войск и об их интенсивном передвижении.

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