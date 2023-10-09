Зеленський завтра відвідає Румунію: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Завтра Президент України Володимир Зеленський відвідає Румунію, передає УНН із посиланням на канцелярію президента Румунії.
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"Президент Румунії Клаус Йоганніс прийме Президента України Володимира Зеленського у вівторок, 10 жовтня, у палаці Котрочень з нагоди його офіційного візиту до Румунії на запрошення глави румунської держави", - йдеться у повідомленні.
Додамо
У повідомленні зазначено, що візит підтверджує продовження безумовної підтримки Румунією України в контексті незаконної війни росії проти цієї країни, а також особливий характер двосторонніх відносин між Румунією та Україною, їх потенціал і необхідність обговорення на найвищому рівні проектів та тем, що становлять спільний інтерес.
"... поглиблені політичні консультації в Бухаресті між президентом Клаусом Йоганнісом і президентом Володимиром Зеленським дозволять проаналізувати масштабні заходи, прийняті та здійснені Румунією на підтримку України, з метою їх консолідації, а також обговорення безпекової ситуації в регіоні...", - йдеться у повідомленні
За даними канцелярії, президент Румунії наголосить на конструктивних і прагматичних підходах у пріоритетних сферах двосторонньої співпраці та спільних інтересів, особливо щодо розширення транскордонних зв’язків, розвитку економічних відносин, європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також повного дотримання прав осіб, які належать до нацменшин.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Президент Зеленський відвідає з офіційним візитом Румунію.