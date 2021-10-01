Зеленський завтра приїде у Трускавець на засідання "Великої фракції"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський має завтра приїхати в Трускавець на засідання “Великої фракції”. Про це повідомила речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук під час брифінгу, передає УНН.
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“На скільки мені відомо по обіді (завтра — ред.) Президент України Володимир Зеленський вже прибуде та виступить перед фракцією”, — сказала Палійчук.
Додамо, що наразі прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповідає нардепам про бачення урядом стратегії розвитку економіки та соціальної сфери, яка закладена в нову програму діяльності Уряду.
Доповнення
Сьогодні голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія розпочав засідання “Великої фракції” у Трускавці.
Речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук сьогодні повідомила, що сьогодні у Трускавці народні депутати “Слуги народу” зможуть оцінити роботу уряду та діяльність кожного з міністрів онлайн через інтерактивну програму.
Завтра, 2 жовтня у Трускавці депутати проведуть нараду із Генеральним прокурором Іриною Венедиктовою, очільником МВС Денисом Монастирським та головою НАЗК Олександром Новіковим.