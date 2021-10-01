Зеленський завтра приїде у Трускавець на засідання "Великої фракції"

Цитата

“На скільки мені відомо по обіді (завтра — ред.) Президент України Володимир Зеленський вже прибуде та виступить перед фракцією”, — сказала Палійчук.

Додамо, що наразі прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповідає нардепам про бачення урядом стратегії розвитку економіки та соціальної сфери, яка закладена в нову програму діяльності Уряду.

Доповнення

Сьогодні голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія розпочав засідання “Великої фракції” у Трускавці.



Речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук сьогодні повідомила, що сьогодні у Трускавці народні депутати “Слуги народу” зможуть оцінити роботу уряду та діяльність кожного з міністрів онлайн через інтерактивну програму.



Завтра, 2 жовтня у Трускавці депутати проведуть нараду із Генеральним прокурором Іриною Венедиктовою, очільником МВС Денисом Монастирським та головою НАЗК Олександром Новіковим.