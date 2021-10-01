Засідання “Великої фракції”: “слуги” онлайн оцінять роботу міністрів та Верховної Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Сьогодні у Трускавці народні депутати “Слуги народу” зможуть оцінити роботу уряду та діяльність кожного з міністрів онлайн через інтерактивну програму. Нардепи отримають анкету. Про це повідомила речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук під час брифінгу, передає УНН.
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“Сьогодні депутати оцінять роботу уряду та діяльність кожного з міністрів. Оцінка відбуватиметься онлайн через інтерактивну програму. Тобто сьогодні кожен народний депутат матиме можливість отримати анкету і в цій анкеті оцінити роботу міністрів”, — розповіла Палійчук.
Додамо
Також стало відомо, що учасники Великої фракції оцінюють проміжні підсумки роботи Верховної Ради. Результати будуть наприкінці дня.
Доповнення
Сьогодні голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія розпочав засідання “Великої фракції” у Трускавці.
УНН інформував, що на з’їзді фракції будуть порушуватися питання відставки деяких міністрів і чиновників.
Серед них спікер парламенту Дмитро Разумков, відставку якого ініціювала фракція “Слуга народу” на чолі з Давидом Арахамією.