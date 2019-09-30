Зеленський затвердив Цілі сталого розвитку України до 2030 року
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року. Про це йдеться в указі №722/2019, розміщеному на сайті Президента, повідомляє УНН.
Так, повідомляється, що “з метою забезпечення національних інтересів України щодо сталого розвитку економіки, громадянського суспільства і держави для досягнення зростання рівня та якості життя населення, додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина”, Президент постановив забезпечувати дотримання низку цілей сталого розвитку України на період до 2030 року.
Серед зазначених Зеленським цілей, зокрема, подолання бідності, подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства, забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат.
Також у цілі сталого розвитку України до 2030 року входять забезпечення доступності та сталого управління водними ресурсами та санітарією, забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх, сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх та скорочення нерівності.
Крім того, в цілях значиться забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст, інших населених пунктів, забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва, вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками, збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку.
“Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року є орієнтирами для розроблення проектів прогнозних і програмних документів, проектів нормативно-правових актів з метою забезпечення збалансованості економічного, соціального та екологічного вимірів сталого розвитку України”, — йдеться у документі.
Своїм указом Президент також доручив Кабінету Міністрів забезпечити “проведення у двомісячний строк із залученням вчених, експертів, представників громадських об’єднань аналізу прогнозних і програмних документів з урахуванням Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року та за результатами такого аналізу у разі необхідності вжити заходів щодо їх удосконалення”.
Також уряду доручено “упровадження дієвої системи моніторингу реалізації Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року та оприлюднення його результатів щороку до 1 березня року, який настає за звітним”.
Як повідомляв УНН, Президент заснував Фонд з підтримки освіти, науки та спорту.