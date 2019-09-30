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Зеленский утвердил Цели устойчивого развития Украины до 2030 года

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Целях устойчивого развития Украины на период до 2030 года. Об этом говорится в указе №722/2019, размещенном на сайте Президента, сообщает УНН.

Зеленский утвердил Цели устойчивого развития Украины до 2030 года

Так, сообщается, что “в целях обеспечения национальных интересов Украины по устойчивому развитию экономики, гражданского общества и государства для достижения роста уровня и качества жизни населения, соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина”, Президент постановил обеспечивать соблюдение ряд целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года.

Среди указанных Зеленским целей, в частности, преодоление бедности, преодоление голода, достижения продовольственной безопасности, улучшения питания и содействия устойчивому развитию сельского хозяйства, обеспечения гендерного равенства, расширения прав и возможностей всех женщин и девушек.

Также в целях устойчивого развития Украины до 2030 года входят обеспечение доступности и устойчивого управления водными ресурсами и санитарией, обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивых и современных источников энергии для всех, содействие поступательному, комплексному и устойчивому экономическому росту, полной и продуктивной занятости и достойного труда для всех и сокращение неравенства.

Кроме того, в целях значится обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов, других населенных пунктов, обеспечения перехода к рациональным моделям потребления и производства, принятие неотложных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями, сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития.

“Цели устойчивого развития Украины на период до 2030 года являются ориентирами для разработки проектов прогнозных и программных документов, проектов нормативно-правовых актов в целях обеспечения сбалансированности экономического, социального и экологического измерений устойчивого развития Украины”, — говорится в документе.

Своим указом Президент также поручил Кабинету Министров обеспечить “проведение в двухмесячный срок с привлечением ученых, экспертов, представителей общественных объединений анализа прогнозных и программных документов с учетом Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года и по результатам такого анализа в случае необходимости принять меры по их усовершенствованию”.

Также правительству поручено “внедрение действенной системы мониторинга реализации Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года и обнародования его результатов ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным”.

Как сообщал УНН, Президент учредил Фонд по поддержке образования, науки и спорта.

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