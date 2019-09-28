Президент заснував Фонд з підтримки освіти, науки та спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про внесення змін до указу № 357 від 2018 року, яким зокрема заснував Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, повідомляє УНН.
У документ, оприлюдненому на офіційному порталі глави держави, йдеться:
“Заснувати Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту (далі — Фонд Президента України) з метою надання підтримки для:
продовження навчання молоді за програмами підготовки магістрів, докторів філософії та докторів наук у провідних вітчизняних закладах вищої освіти та наукових установах і за кордоном;
стажування молоді у провідних іноземних закладах вищої освіти та наукових установах;
участі молоді в міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях;
залучення науково-педагогічних і наукових працівників іноземних закладів вищої освіти та наукових установ, відомих громадських діячів для участі в науково-педагогічній і науковій роботі у закладах вищої освіти, наукових установах України;
заохочення молоді за досягнення в освітній, науковій та спортивній діяльності;
реалізації проектів у сферах освіти, науки та спорту”.
Кабінету міністрів президент доручив забезпечити кошти на фінансування фонду. Фінансування Фонду має бути передбачене вже у бюджеті на 2020 рік.
Указ набирає чинності з дня опублікування.
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