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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Президент заснував Фонд з підтримки освіти, науки та спорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про внесення змін до указу № 357 від 2018 року, яким зокрема заснував Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, повідомляє УНН.

Президент заснував Фонд з підтримки освіти, науки та спорту

У документ, оприлюдненому на офіційному порталі глави держави, йдеться:

“Заснувати Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту (далі — Фонд Президента України) з метою надання підтримки для:

продовження навчання молоді за програмами підготовки магістрів, докторів філософії та докторів наук у провідних вітчизняних закладах вищої освіти та наукових установах і за кордоном;

стажування молоді у провідних іноземних закладах вищої освіти та наукових установах;
участі молоді в міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях;

залучення науково-педагогічних і наукових працівників іноземних закладів вищої освіти та наукових установ, відомих громадських діячів для участі в науково-педагогічній і науковій роботі у закладах вищої освіти, наукових установах України;

заохочення молоді за досягнення в освітній, науковій та спортивній діяльності;

реалізації проектів у сферах освіти, науки та спорту”.

Кабінету міністрів президент доручив забезпечити кошти на фінансування фонду. Фінансування Фонду має бути передбачене вже у бюджеті на 2020 рік.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський підписав указ про підготовку до проведення чемпіонату Європи з бадмінтону в Україні

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