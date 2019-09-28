Президент учредил Фонд по поддержке образования, науки и спорта
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в указ № 357 от 2018 года, которым в частности основал Фонд Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта, сообщает УНН.
В документ, обнародованном на официальном портале главы государства, говорится:
"Учредить Фонд Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта (далее - Фонд Президента Украины) с целью оказания поддержки для:
продолжения обучения молодежи по программам подготовки магистров, докторов философии и докторов наук в ведущих отечественных учреждениях высшего образования и научных учреждениях и за рубежом;
стажировки молодежи в ведущих иностранных учреждениях высшего образования и научных учреждениях;
участия молодежи в международных научно-практических семинарах и конференциях;
привлечение научно-педагогических и научных работников иностранных высших учебных заведений и научных учреждений, известных общественных деятелей для участия в научно-педагогической и научной работе в учреждениях высшего образования, научных учреждениях Украины;
привлечение молодежи за достижения в образовательной, научной и спортивной деятельности;
реализации проектов в сферах образования, науки и спорта ".
Кабинета министров президент поручил обеспечить средства на финансирование фонда. Финансирование Фонда должно быть предусмотрено уже в бюджете на 2020 год.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
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