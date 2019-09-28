Президент учредил Фонд по поддержке образования, науки и спорта

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 45867 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 93884 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 90526 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 144005 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 194255 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 177136 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 224646 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 203445 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 454795 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 235970 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.8м/с
59%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 79050 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 21131 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 51412 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

09:28 • 24810 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 49304 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 218130 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 201040 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 287167 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 454795 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 553494 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 144023 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 68354 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 65510 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 71418 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 101758 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Президент учредил Фонд по поддержке образования, науки и спорта

Киев • УНН

 • 15764 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в указ № 357 от 2018 года, которым в частности основал Фонд Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта, сообщает УНН.

Президент учредил Фонд по поддержке образования, науки и спорта

В документ, обнародованном на официальном портале главы государства, говорится:

"Учредить Фонд Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта (далее - Фонд Президента Украины) с целью оказания поддержки для:

продолжения обучения молодежи по программам подготовки магистров, докторов философии и докторов наук в ведущих отечественных учреждениях высшего образования и научных учреждениях и за рубежом;

стажировки молодежи в ведущих иностранных учреждениях высшего образования и научных учреждениях;
участия молодежи в международных научно-практических семинарах и конференциях;

привлечение научно-педагогических и научных работников иностранных высших учебных заведений и научных учреждений, известных общественных деятелей для участия в научно-педагогической и научной работе в учреждениях высшего образования, научных учреждениях Украины;

привлечение молодежи за достижения в образовательной, научной и спортивной деятельности;

реализации проектов в сферах образования, науки и спорта ".

Кабинета министров президент поручил обеспечить средства на финансирование фонда. Финансирование Фонда должно быть предусмотрено уже в бюджете на 2020 год.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский подписал указ о подготовке к проведению чемпионата Европы по бадминтону в Украине

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,303.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,748.69