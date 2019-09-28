Зеленський підписав указ про підготовку до проведення чемпіонату Європи з бадмінтону в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про підготовку та проведення в Україні чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону, повідомляє УНН.
“З метою сприяння забезпеченню належної підготовки та проведенню в Україні чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону постановляю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) у двотижневий строк утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону (далі — Організаційний комітет) та затвердити його персональний склад;
2) розробити за участю Федерації бадмінтону України з урахуванням пропозицій Організаційного комітету та затвердити до 15 жовтня 2019 року план заходів з підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону”, — йдеться у наказі.
Також в документі Президент вимагає забезпечити реалізацію та фінансування заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням в Україні чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону, зокрема, передбачивши під час доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України на 2020 рік кошти на згадану мету.
Київській міській державній адміністрації забезпечити в установленому порядку вирішення питань, пов’язаних із реалізацією заходів з підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону, у тому числі проведення культурно-розважальних заходів, облаштування зони гостинності на час проведення чемпіонату.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.