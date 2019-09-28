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Зеленский подписал указ о подготовке к проведению чемпионата Европы по бадминтону в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о подготовке и проведении в Украине чемпионата Европы 2020 года с бадминтону, сообщает УНН.

Зеленский подписал указ о подготовке к проведению чемпионата Европы по бадминтону в Украине

"С целью содействия обеспечению надлежащей подготовки и проведению в Украине чемпионата Европы 2020 года по бадминтону постановляю:

1. Кабинету Министров Украины:
1) в двухнедельный срок образовать Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине чемпионата Европы 2020 года по бадминтону (далее - Организационный комитет) и утвердить его персональный состав;
2) разработать при участии Федерации бадминтона Украины с учетом предложений Организационного комитета и утвердить до 15 октября 2019 план мероприятий по подготовке и проведению в Украине чемпионата Европы 2020 года по бадминтону", - говорится в указе.

Также в документе Президент требует обеспечить реализацию и финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в Украине чемпионата Европы 2020 года по бадминтону, в частности, предусмотрев при доработке проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год средства на упомянутую цель.

Киевской городской государственной администрации обеспечить в установленном порядке решения вопросов, связанных с реализацией мероприятий по подготовке и проведению в Украине чемпионата Европы 2020 года по бадминтону, в том числе проведение культурно-развлекательных мероприятий, обустройство зоны гостеприимства на время проведения чемпионата.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Украинские Национальные Новости

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