Зеленський запровадив в Україні нове професійне свято

"Ураховуючи значний внесок працівників системи фінансового моніторингу в утвердження статусу України як надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на підтримку ініціативи Кабінету Міністрів України постановляю: установити в Україні професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу, яке відзначати щороку 28 листопада", - сказано у документі.

Нагадаємо, раніше Зеленський запровадив в Україні професійне свято — День виноградаря і винороба. Свято відзначатиметься щороку у другу неділю листопада.