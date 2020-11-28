Зеленский ввел в Украине новый профессиональный праздник

"Учитывая значительный вклад работников системы финансового мониторинга в утверждение статуса Украины как надежного партнера международного сообщества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, в поддержку инициативы Кабинета Министров Украины постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День работника системы финансового мониторинга, который отмечать ежегодно 28 ноября", - сказано в документе.

Напомним, ранее Зеленский ввел в Украине профессиональный праздник - День виноградаря и винодела. Праздник будет отмечаться ежегодно во второе воскресенье ноября.