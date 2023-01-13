Зеленський запросив президента Словаччини приєднатися до реалізації формули миру
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою та запросив її приєднатися до реалізації формули миру, передає УНН.
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“Поговорив про подальше оборонне співробітництво між Україною та Словаччиною з Президенткою Зузаною Чапутовою. Запросив приєднатися до реалізації формули миру. Обговорили спільні міжнародні заходи”, – йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі Зеленського.
Доповнення
Зеленський сьогодні виступив перед парламентом Литви.