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Зеленський запросив президента Словаччини приєднатися до реалізації формули миру

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою та запросив її приєднатися до реалізації формули миру, передає УНН.

Зеленський запросив президента Словаччини приєднатися до реалізації формули миру

Цитата

“Поговорив про подальше оборонне співробітництво між Україною та Словаччиною з Президенткою Зузаною Чапутовою. Запросив приєднатися до реалізації формули миру. Обговорили спільні міжнародні заходи”, – йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі Зеленського.

Доповнення

Зеленський сьогодні виступив перед парламентом Литви.

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