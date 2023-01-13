Зеленський запросив президента Словаччини приєднатися до реалізації формули миру

Цитата

“Поговорив про подальше оборонне співробітництво між Україною та Словаччиною з Президенткою Зузаною Чапутовою. Запросив приєднатися до реалізації формули миру. Обговорили спільні міжнародні заходи”, – йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі Зеленського.

Доповнення

Зеленський сьогодні виступив перед парламентом Литви.