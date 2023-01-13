Зеленский пригласил президента Словакии присоединиться к реализации формулы мира
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Словакии Зузаной Чапутовой и пригласил ее присоединиться к реализации формулы мира, передает УНН.
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“Поговорил о дальнейшем оборонном сотрудничестве между Украиной и Словакией с Президентом Зузаной Чапутовой. Пригласил присоединиться к реализации формулы мира. Обсудили совместные международные мероприятия”, – говорится в сообщении в Телеграм-канале Зеленского.
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Зеленский сегодня выступил перед парламентом Литвы.