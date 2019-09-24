Зеленський запросив президента Казахстану в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. На полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
"Глави держав обговорили широке коло питань двосторонньої співпраці. Володимир Зеленський запросив Касима-Жомарта Токаєва відвідати Україну", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, раніше Президент України зустрівся на полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Також Глава держави мав зустріч з Прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте.