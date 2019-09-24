Зеленський зустрівся із прем'єром Італії: говорили про справу Марківа та санкції проти РФ

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. У рамках участі в роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте. Під час зустрічі було порушено питання засудженого в Італії громадянина України Віталія Марківа, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Як зазначено у повідомленні, сторони обговорили широкий спектр питань двостороннього та багатостороннього порядку денного. Серед іншого було відзначено активізацію співпраці в інвестиційній сфері.

Володимир Зеленський закликав вкладати кошти в інфраструктуру, зокрема порти, та наголосив на проведенні великої приватизації в Україні, відзначили в Офісі.

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"Окремо було порушено питання засудженого в Італії громадянина України Віталія Марківа. Глава держави зазначив, що очікує всебічного та об’єктивного розгляду цієї справи, й запропонував створити спільну слідчу групу для з’ясування обставин смерті італійського журналіста Андреа Рокеллі", - йдеться у повідомленні.

Також, за інформацією Офісу, під час зустрічі обговорили важливість продовження санкційної політики стосовно Росії. Прем’єр-міністр Італії наголосив, що санкції не можуть бути зняті, доки не відновлено територіальну цілісність і суверенітет України.

У повідомленні також зазначено, що Глава держави привітав Джузеппе Конте з нещодавнім перепризначенням на посаду та формуванням нового коаліційного уряду, а також запросив здійснити візит в Україну.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом на полях #UNGA2019.

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