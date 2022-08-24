Зеленський запропонував провести Саміт майбутнього ООН в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запропонував провести Саміт майбутнього ООН в Україні. Про це він заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, передає УНН.
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«Генсек ООН Антоніу Гутерреш хоче організувати Саміт майбутнього. Ми підтримуємо цю ініціативу і вважаємо, щоб збудувати майбутнє необхідно залишати на звалищі історії те, що не дозволяло людству жити в умовах миру, а саме агресію, колоніальні амбіції з якими рф прийшла в Україну», - сказав Зеленський.
Деталі
Він зазначив, що рф зараз демонструє агресію та колоніальні амбіції.
«Було б символічно, якби цей саміт пройшов в Україні, бо саме на території України вирішується майбутнє світу, чи буде у нас майбутнє взагалі», - додав Зеленський.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія поставила весь світ на межу радіаційної катастрофи і підкреслив, що необхідно, щоб росія повністю вивела свої сили з території ЗАЕС.