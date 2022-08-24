Зеленський на засіданні Ради безпеки ООН: росія поставила весь світ на межу радіаційної катастрофи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія поставила весь світ на межу радіаційної катастрофи і підкреслив, що необхідно, щоб росія повністю вивела свої сили з території ЗАЕС. Про це він заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, передає УНН.
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«росія поставила весь світ на межу радіаційної катастрофи. Факт у тому, що російські військові зайняли територію найбільшої АЕС у Європі та перетворили її на зону бойових дій. Це факт, озброєна провокація росіян, обстріл та розгортання військових сил на території ЗАЕС під російським прапором, все це факти», - сказав Зеленський.
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Він наголосив, що Європа та сусідні регіони можуть зіткнутися із загрозою радіаційного забруднення.
«Необхідно отримати контроль над ЗАЕС негайно, необхідно, щоб росія негайно припинила ядерний шантаж та повністю вивела свої сили з території ЗАЕС», - зазначив Зеленський.
Додамо
Зеленський підключився по відеозв'язку до засідання Ради Безпеки ООН.
Зеленський раніше заявляв, що потрібно політично тиснути на росію та поставити окупантам ультиматум від міжнародної спільноти, що російські війська мають вийти із Запорізької АЕС.