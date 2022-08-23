Нужно политически давить на рф и ставить ей ультиматум, что оккупанты должны выйти из ЗАЭС – Президент

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 4126 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 28468 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 85946 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 121221 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 120471 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 270625 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133798 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122298 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 373686 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83984 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
76%
Популярные новости

“Мрія” будет иметь инструменты противодействия буллингу и усиления безопасности детей в школах – Зеленский

8 апреля, 18:09 • 9820 просмотра

россия атаковала Харьков "шахедом": есть прилет, вспыхнул пожар

8 апреля, 18:17 • 8946 просмотра

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

8 апреля, 19:07 • 11016 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 25383 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 7102 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 270622 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 294997 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 373684 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 349680 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 396372 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78337 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112103 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131516 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170865 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80072 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Нужно политически давить на рф и ставить ей ультиматум, что оккупанты должны выйти из ЗАЭС – Президент

Киев • УНН

 • 153801 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Нужно политически давить на россию и поставить оккупантам ультиматум от международного сообщества, что российские войска должны выйти из Запорожской АЭС. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.

Нужно политически давить на рф и ставить ей ультиматум, что оккупанты должны выйти из ЗАЭС – Президент

Цитата

«На станции находятся наши профессиональные люди, удалось их там оставить, но это не благодаря нам или миру, а благодаря, тому что профессиональные люди, а у оккупантов таких людей не было. Потому там работает команда профессиональных людей, все они граждане Украины. Благодаря этому атомная электростанция работает. Выбросов на сегодняшний день там не было. Опасность 100%, даже не 99%, потому что мы не контролируем именно то, что там происходит. Есть моменты, мы получили информацию, когда что-то туда завозилось оккупантами, наших людей там выводили, не давали смотреть, что там ночью завозили, на каких машинах. То есть опасность, все, что угодно может быть, заминирование, взрывы, опасные переключения, отсоединение… Это может привести к трагедии для всего мира», – рассказал Зеленский.

Детали

По его словам, на тему обеспечения безопасности на ЗАЭС украинская сторона говорила со многими лидерами: Турцией, Францией, МАГАТЭ на разных уровнях. С ООН также на разных и на самом высоком уровне.

«Все эти разговоры к тому, что россия должна выйти, оккупант должен просто выйти из территории атомной электростанции. Это сейчас уже не относится к войне, это не только вопрос войны, это вопрос опасности для всего мира, поэтому нужно выйти принудительно, политически нужно давить на россию и давать им ультиматум от международного сообщества, что они должны выйти. Они и так оккупировали Энергодар – это вопрос войны, а выйти со станции они должны и вывести технику, соответствующие бомбы, оружие и людей», – рассказал Зеленский.

Дополнение

Рашисты используют новый метод создания нужной «картинки» на Запорожской атомной станции для манипуляции мнением общественности и влияния на мировое сообщество. Минометные обстрелы пригородов Энергодара недавно имеют конкретную цель: золоотвалы Запорожской ТЭС.

Зеленский сообщал, что российские захватчики пытались отсоединить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины, однако безуспешно.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика
Brent
$60.97
Bitcoin
$75,651.90
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,016.56
Ethereum
$1,422.26