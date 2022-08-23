Нужно политически давить на рф и ставить ей ультиматум, что оккупанты должны выйти из ЗАЭС – Президент

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«На станции находятся наши профессиональные люди, удалось их там оставить, но это не благодаря нам или миру, а благодаря, тому что профессиональные люди, а у оккупантов таких людей не было. Потому там работает команда профессиональных людей, все они граждане Украины. Благодаря этому атомная электростанция работает. Выбросов на сегодняшний день там не было. Опасность 100%, даже не 99%, потому что мы не контролируем именно то, что там происходит. Есть моменты, мы получили информацию, когда что-то туда завозилось оккупантами, наших людей там выводили, не давали смотреть, что там ночью завозили, на каких машинах. То есть опасность, все, что угодно может быть, заминирование, взрывы, опасные переключения, отсоединение… Это может привести к трагедии для всего мира», – рассказал Зеленский.

Детали

По его словам, на тему обеспечения безопасности на ЗАЭС украинская сторона говорила со многими лидерами: Турцией, Францией, МАГАТЭ на разных уровнях. С ООН также на разных и на самом высоком уровне.

«Все эти разговоры к тому, что россия должна выйти, оккупант должен просто выйти из территории атомной электростанции. Это сейчас уже не относится к войне, это не только вопрос войны, это вопрос опасности для всего мира, поэтому нужно выйти принудительно, политически нужно давить на россию и давать им ультиматум от международного сообщества, что они должны выйти. Они и так оккупировали Энергодар – это вопрос войны, а выйти со станции они должны и вывести технику, соответствующие бомбы, оружие и людей», – рассказал Зеленский.

Дополнение

Рашисты используют новый метод создания нужной «картинки» на Запорожской атомной станции для манипуляции мнением общественности и влияния на мировое сообщество. Минометные обстрелы пригородов Энергодара недавно имеют конкретную цель: золоотвалы Запорожской ТЭС.

Зеленский сообщал, что российские захватчики пытались отсоединить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины, однако безуспешно.