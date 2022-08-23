Потрібно політично тиснути на рф та ставити їй ультиматум, що окупанти мають вийти із ЗАЕС – Президент

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«На станції знаходяться наші професійні люди, вдалося їх там залишити, але це не завдяки нам або світу, а завдяки, тому що професійні люди, а в окупантів таких людей не було. Тому там працює команда професійних людей, всі вони громадяни України. Завдяки цьому атомна електростанція працює. Викидів на сьогодні там не було. Небезпека 100%, навіть не 99%, тому що ми не контролюємо саме те, що там відбувається. Є моменти, ми отримали інформацію, коли щось туди завозилося окупантами, наших людей там виводили, не давали дивитися, що там вночі завозили, на яких машинах. Тобто небезпека, все, що завгодно може бути, замінування, вибухи, небезпечні переключення, від'єднання… Це може призвести до трагедії для всього світу»,- розповів Зеленський.

Деталі

За його словами, на тему забезпечення безпеки на ЗАЕС українська сторона говорила з багатьма лідерами: Туреччиною, Францією, МАГАТЕ на різних рівнях. З ООН також на різних та на найвищому рівні.

«Всі ці розмови до того, що росія повинна вийти, окупант повинен просто вийти з території атомної електростанції. Це зараз вже не відноситься до війни, це не тільки питання війни, це питання небезпеки для всього світу, тому потрібно вийти примусово, політично треба тиснути на росію й давати їм ультиматум від міжнародної спільноти, що вони повинні вийти. Вони й так окупували Енергодар – це питання війни, а вийти зі станції вони повинні і вивести техніку, відповідні бомби, зброю та людей», - розповів Зеленський.

Доповнення

Рашисти використовують новий метод створення потрібної «картинки» на Запорізькій атомній станції для маніпуляції думкою громадськості та впливу на світове співтовариство. Мінометні обстріли передмість Енергодару віднедавна мають конкретну ціль: золовідвали Запорізької ТЕС.

Зеленський повідомляв, що російські загарбники намагалися від'єднати Запорізьку АЕС від енергосистеми України, проте безуспішно.