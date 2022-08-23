Щоб підняти хмари радіоактивного пилу: рашисти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Рашисти використовують новий метод створення потрібної «картинки» на Запорізькій атомній станції для маніпуляції думкою громадськості та впливу на світове співтовариство. Мінометні обстріли передмість Енергодару віднедавна мають конкретну ціль: золовідвали Запорізької ТЕС. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки, передає УНН.
Деталі
У розвідці зазначають, що золовідвали Запорізької ТЕС - це місця складування золи, яка утворюється в процесі роботи теплових електростанцій. Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин та рівень радіації, що мінімум в 2,5 рази перевищує природний фон. При висиханні утворюють пил, який здатен переміщуватися на значні відстані.
"Внаслідок мінометних ударів по золовідвалах утворюються хмари пилу, які розносяться вітром по околицях Енергодара. Моніторинг радіаційного фону, який здійснюється поблизу атомної станції, вказує на підвищення рівня радіації. Окупанти намагаються представити ці дані як результати міфічних "обстрілів з боку ЗСУ", - додали у розвідці.
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Доповнення
21 серпня повідомлялося, що внаслідок обстрілів російськими військами Запорізької атомної електростанції пошкоджень зазнала естакада, якою персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків.
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