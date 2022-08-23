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Чтобы поднять облака радиоактивной пыли: рашисты обстреливают золоотвалы Запорожской ТЭС - разведка

Киев • УНН

 • 225019 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Рашисты используют новый метод создания нужной «картинки» на Запорожской атомной станции для манипуляции мнением общественности и влияния на мировое сообщество. Минометные обстрелы пригородов Энергодара недавно имеют конкретную цель: золоотвалы Запорожской ТЭС. Об этом сообщили в Главном управлении разведки, передает УНН.

Чтобы поднять облака радиоактивной пыли: рашисты обстреливают золоотвалы Запорожской ТЭС - разведка

Детали

В разведке отмечают, что золоотвалы Запорожской ТЭС – это места складирования золы, образующейся в процессе работы тепловых электростанций. Эти отходы обладают высокой концентрацией ядовитых веществ и уровнем радиации, что минимум в 2,5 раза превышает естественный фон. При высыхании образуют пыль, которая способна перемещаться на значительные расстояния.

"В результате минометных ударов по золоотвалам образуются облака пыли, разносимые ветром по окрестностям Энергодара. Мониторинг радиационного фона, осуществляемый вблизи атомной станции, указывает на повышение уровня радиации. Оккупанты пытаются представить эти данные как результаты мифических "обстрелов" , - добавили в разведке.

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Дополнение

21 августа сообщалось, что в результате обстрелов российскими войсками Запорожской атомной электростанции повреждения получила эстакада, по которой персонал идет из спецкорпусов в энергоблоки.

Российские захватчики разместили военную технику в машинном зале Запорожской атомной электростанции.

Британский депутат Тобиас Элвуд заявил, что в случае утечки радиации из-за атаки россиян на ЗАЭС НАТО задействует 5-ю статью устава.

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