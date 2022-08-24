Зеленский предложил провести Саммит будущего ООН в Украине

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«Генсек ООН Антониу Гутерреш хочет организовать Саммит будущего. Мы поддерживаем эту инициативу и считаем, чтобы построить будущее необходимо оставлять на свалке истории то, что не позволяло человечеству жить в условиях мира, а именно агрессию, колониальные амбиции с которыми россия пришла в Украину», - сказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что россия сейчас демонстрирует агрессию и колониальные амбиции.

«Было бы символично, если бы этот саммит прошел в Украине, потому что именно на территории Украины решается будущее мира, будет ли у нас будущее вообще», - добавил Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия поставила весь мир на грань радиационной катастрофы и подчеркнул, что необходимо, чтобы россия полностью вывела свои силы с территории ЗАЭС.