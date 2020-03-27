Зеленський запропонував нардепам працювати дистанційно під час поширення COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Президент Володимир Зеленський запропонував народним депутатам України під час поширення коронавірусної хвороби працювати дистанційно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіційне інтернет-представництво Президента України.
“Це буде не останнє позачергове засідання (Верховної Ради, яке заплановане на понеділок — ред). Хочу, щоб вони (нардепи) ще розглянули можливість працювати дистанційно. Тобто, зараз вони опрацюють такий законопроект, він може діяти тільки в умовах (пандемії — ред) коронавірусу. Потім, коли ця хвороба пройде — а вона обов’язково мине, — тоді цей законопроект не буде важливим і потрібним”, — сказав Глава держави під час спілкування з журналістами після засідання фракції “Слуга Народу”.
Раніше Зеленський повідомив, що позачергове засідання ВР заплановане на понеділок.
У свою чергу спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що рішення, де саме проводити позачергове засідання ВР, ще не прийнято.
Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня має розглянути законопроекти, пов’язані з протидією поширенню коронавірусу.