Зеленський закликав всі оборонні компанії Європи приходити в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запросив усі оборонні компанії Європи приходити в Україну та брати досвід, щоб його примножити. Про це він сказав під час звернення до учасників засідання Європейської ради на рівні лідерів держав ЄС, передає УНН.
Цитата
«Я вдячний за нову сторінку нашої оборонної співпраці – за розбудову військової промисловості в Україні та разом з Україною. Багато європейських оборонних компаній приєднались. І я запрошую усі оборонні компанії Європи приходити в Україну та брати наш досвід, щоб його примножити. Це саме та співпраця, яка зробить усіх нас сильнішими – на покоління», - сказав Зеленський.
Доповнення
Німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann долучилася до Альянсу оборонних індустрій України.