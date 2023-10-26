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Зеленский призвал все оборонные компании Европы приходить в Украину

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил все оборонные компании Европы приходить в Украину и брать опыт, чтобы его приумножить. Об этом он сказал во время обращения к участникам заседания Европейского совета на уровне лидеров государств ЕС, передает УНН.

Зеленский призвал все оборонные компании Европы приходить в Украину

Цитата

«Я благодарен за новую страницу нашего оборонного сотрудничества – за развитие военной промышленности в Украине и вместе с Украиной. Многие европейские оборонные компании присоединились. И я приглашаю все оборонные компании Европы приходить в Украину и брать наш опыт, чтобы его приумножить. Это именно то сотрудничество, которое сделает всех нас сильнее – на поколение», - сказал Зеленский.

Дополнение

Немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann присоединилась к Альянсу оборонных индустрий Украины.

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