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Зеленський закликав учасників "Рамштайну" надати Україні F16 і далекобійні ракети

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент Володимир Зеленський закликав учасників засідання у форматі «Рамштайн» надати Україні літаки F16 й ракети дальнього радіуса дії, передає кореспондент УНН.

Зеленський закликав учасників "Рамштайну" надати Україні F16 і далекобійні ракети

Цитата

«Я закликаю вас ухвалити такі рішення, які можуть позбавити російське зло будь-якої сили. Ви можете розпочати таку політику сьогодні. Це у ваших силах – зробити танковий «Рамштайн». Не торгуватися щодо тієї чи іншої кількості танків, а розпочати принципове постачання, яке зупинить російське зло. І ми також розраховуємо, що ваші наступні зустрічі увійдуть в історію як «Рамштайн» F16 і ракет дальнього радіуса дії», - сказав Зеленський.

Він наголосив, що у силах учасників «Рамштайну» гарантувати таку артилерію й таку ППО, які розіб'ють терор.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання у форматі «Рамштайн», зазначивши, що може сотні разів подякувати їм, але сотні цих «дякую» не є сотнями танків. Він наголосив, що потрібно прискоритися щодо постачання зброї, техніки Україні.

Чергове засідання контактної групи з питань оборони України, або, як його називають, засідання у форматі "Рамштайн", розпочалося 20 січня у Німеччині.

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